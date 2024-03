Illuminazione, via agli interventi

Proseguono gli interventi finalizzati all’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica. "Vogliamo – spiega il sindaco Meri Marziali – procedere alla sostituzione degli attuali corpi lampada con nuovi strumenti con tecnologia led". "Non ci sarà una sostituzione dei pali stradali, i quali sono risultati in buono stato – aggiunge il consigliere Giampiero Polini – dall’altro è stato invece previsto un intervento sui sentieri che costeggiano il Parco di San Rocco". Gli interventi pari a circa 50mila, saranno realizzati: nelle aree di Parco San Rocco, in frazione Rubbianello (nelle vie: Crivelli /Giacinti, Mercantini (e parcheggio) e Sanzio (zona adiacente al ponte sul fiume Aso), nella zona Case popolari e in via Oreste Murani dove si agirà anche con l’installazione di kit retrofit su lanterne d’arredo. Paola Pieragostini