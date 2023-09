Imbrattati i muri della ’Bombonera’ a Montegranaro: il sindaco fa denuncia

Hanno suscitato grande indignazione le scritte comparse venerdì sera, sui muri del palazzetto dello sport, della storica ‘Bombonera’, opera di vandali, utilizzando bombolette spray. Frasi irriverenti, offensive verso storici avversari cestistici, insultanti verso le forze dell’ordine con riferimenti al mondo degli ultras e a non meglio precisate diffide. Una indignazione maggiore considerato che oggi, il palazzetto si presenterà ‘sporcato’ con queste scritte demenziali in opccasione della presentazione della squadra della Sutor basket in vista dell’avvio del campionato. Ieri, il sindaco Endrio Ubaldi ha sporto denuncia contro ignoti presso la stazione dei carabinieri. "Esprimo la massima preoccupazione per questi episodi e profondo sdegno vista la concomitanza con la presentazione della Sutor – commenta Ubaldi – e sicuramente chi ha fatto un gesto simile non è un tifoso della Sutor". All’amarezza per il gesto, si aggiunge anche il danno, notevole, al bene pubblico. "Carabinieri e polizia locale stanno collaborando per risalire agli autori, anche grazie all’ausilio delle telecamere della videosorveglianza installate nel piazzale della Bombonera e in via Martiri d’Ungheria e spero che ci riescano e - prosegue il sindaco - che ci sia una punizione esemplare perché fatti simili non sono più tollerabili". Sono stati imbrattati anche i piani inferiori del palazzetto dove svolgono attività i settori giovanili "e genitori mi hanno scritto esprimendo forte indignazione. Dispiace che si rovini così l’immagine di Montegranaro. Non ce lo meritiamo per la storia che abbiamo a livello cestistico e per ciò che rappresenta quel luogo". L’invito, finora caduto nel vuoto, che il sindaco ha rivolto agli autori è di presentarsi spontaneamente, provvedendo alla ripulitura degli spazi imbrattati.

Marisa Colibazzi