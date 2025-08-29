Decisa presa di posizione sulla questione ex cinema Excelsior da parte della dottoressa Paola Renzi legale rappresentante della società cinematografica srl proprietaria dell’immobile. La signora Renzi scrive al sindaco Valerio Vesprini per segnalare una questione attinente la sicurezza dell’ex cinema e, approfittando della circostanza, rinnova la richiesta al primo cittadino di immediata restituzione dell’ex cinema che è di sua proprietà: "La restituzione – sottolinea - dovrà avvenire alle condizioni e con le modalità già precisate nella Pec inviata al comune per conto della cinematografica dall’avvocato Domenella". La condizione posta dalla società per firmare la convenzione con l’ente, cosa che non ha ancora fatto, e quindi procedere all’attuazione del progetto di recupero dell’ex cinema consiste nel liberare l’immobile del materiale comunale che si trova al suo interno e che è stato usato per la messa in sicurezza dell’ex cinema.

Paola Renzi nella lettera al sindaco scrive tra l’altro: "venuti a conoscenza che un video in circolazione sui social documenterebbe l’accesso al cinema da parte di ignoti e addirittura situazioni di bivacco, allarmati per quanto quel video sembra documentare, sollecitiamo un riscontro alla predetta pec, rinnoviamo la richiesta di immediata restituzione dell’immobile, che dovrà avvenire alle condizioni poste nella Pec in questione e le intimiamo di adottare ogni misura necessaria ad impedire accessi abusivi ed usi impropri assicurando la corretta custodia dell’immobile fino a quando non verrà restituito".

Al netto dell’episodio relativo alla sicurezza che comunque dovrà essere verificato con la necessaria immediatezza ed eventualmente subito contrastato, la dottoressa Renzi dà dei segnali molto importanti riguardanti la soluzione della questione ex cinema. Intanto smentisce indirettamente coloro che sostengono la mancanza da parte sua della volontà di recuperare l’Excelsior e manifesta la disponibilità ad incontrare l’amministrazione comunale per concordare il da farsi allo scopo. La vicenda tocca corde sensibili per la città. L’Excelsior non è soltanto un immobile da riconsegnare e ristrutturare ma un pezzo della memoria collettiva. L’auspicio di molti è che le parti trovino presto un punto di incontro, evitando ulteriori contenziosi e restituendo alla comunità un luogo simbolico che merita una nuova vita.

Silvio Sebastiani