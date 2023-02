Immigrazione, blitz a Montegranaro

di Fabio Castori

Era a Montegranaro il centro di smistamento dei clandestini provenienti dalle coste siciliane e gestiti dall’organizzazione internazionale sgominata dalla polizia con l’operazione ’Wet Shoes’, ovvero scarpe bagnate. Gli uomini della Digos, tra le varie perquisizioni effettuate, hanno fatto irruzione in una casa di un 35enne di origini albanesi del centro calzaturiero, accusato di aver messo a disposizione l’immobile per accogliere gli immigrati illegali provenienti quasi nella totalità dal Nordafrica. Immigrati che poi venivano smistati nelle varie località dove - con la complicità di medici, agenti di polizia municipale, impiegati dei centri di assistenza fiscale e comunali compiacenti – trovavano documenti falsi e rifugi sicuri. Ed proprio su questo filone che continuano le indagini coordinate dalla Dia, Direzione investigativa antimafia di Ancona.

Gli inquirenti hanno già individuato un centro di assistenza fiscale nel Maceratese, ma il sospetto è che anche nel Fermano possano esserci coinvolgimenti di tale genere. Il nostro territorio, secondo specialisti della Digos, era un ponte sicuro e lontano da occhi indiscreti sul quale transitavano moltissimi immigrati clandestini, anche diretti poi in altri Paesi stranieri europei. L’aspetto più inquietante dell’intera operazione è, però, il collegamento con le cellule terroristiche: tra gli stranieri che volevano raggiungere l’Europa grazie all’organizzazione, c’erano anche persone ritenute contigue a circuiti di combattenti impegnati in teatri di jihad.

L’indagine, infatti, costituisce uno sviluppo investigativo dell’attività condotta dalla Digos di Roma, all’indomani dell’attentato terroristico del 19 dicembre 2016 a Berlino, compiuto dal tunisino Anis Amri, alla luce del pregresso soggiorno in Italia dell’uomo legato all’Isis, entrato come clandestino per poi spostarsi in Germania con falsi documenti di identità italiani. In tutto sono state 44 le perquisizioni nei confronti di 18 indagati, a vario titolo, e di altre 26 persone che sarebbero vicine all’organizzazione: tutte nelle province di Fermo, Ancona, Macerata, Ferrara, Catanzaro, Modena, Siracusa e Verona. Durante il blitz sono finiti in manette tre tunisini.