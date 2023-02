Immigrazione illegale e jihad: blitz nel Fermano

di Fabio Castori

Operazione ’Wet Shoes’, scarpe bagnate. È questo il nome dato alla maxi indagine del Dia, Direzione investigativa antimafia di Ancona, con la quale è stata sgominata un’organizzazione internazionale per l’immigrazione clandestina finanziata dall’Isis, che aveva cellule anche nel Fermano. Il blitz è scattato poco prima dell’alba quando gli uomini della Digos della questura di Fermo hanno fatto irruzione in un appartamento di un paese della Valtenna, dove hanno operato una lunga perquisizione e prelevato un nordafricano indagato per associazione a delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina connessa al terrorismo.

Poi sono scattate anche altre perquisizioni, sempre nell’entroterra fermano. In tutto sono state 44 nei confronti di 18 indagati, a vario titolo, e di altre 26 persone che sarebbero vicine all’organizzazione: tutte nelle province di Fermo, Ancona, Macerata, Ferrara, Catanzaro, Modena, Siracusa e Verona. Durante il blitz sono finiti in manette tre tunisini. L’esito delle perquisizioni è tenuto sotto il massimo riserbo, così come gli interrogatori che sono ancora in corso. Nella questura di Fermo bocche cucite: si sa soltanto che il blitz era stata pianificato in ogni dettaglio da più di una settimana.

L’indagine era partita da un’intercettazione telefonica in cui un indagato, temendo di essere scoperto, aveva detto: "Hanno ancora tutti le scarpe bagnate". La frase era riferita ad uno sbarco di migranti clandestini in Sicilia, precisamente a Mazzara del Vallo. Da qui il nome dell’operazione ’Wet Shoes’. I personaggi di spicco dell’organizzazione attraverso una fitta rete di complicità - tra cui anche medici, impiegati comunali e agenti della polizia municipale - avevano costituito un sodalizio criminale in grado di gestire l’approdo clandestino sulle coste siciliane di stranieri, in prevalenza nordafricani, il supporto logistico e le coperture occorrenti per ottenere la documentazione necessaria a favorire il loro trasferimento su tutta l’area Schengen. Tra questi stranieri, che volevano raggiungere l’Europa grazie all’organizzazione, c’erano anche persone ritenute dagli inquirenti contigue a circuiti di combattenti impegnati in teatri di jihad. Sui tre arrestati sono infatti in corso ulteriori accertamenti su movimentazioni finanziarie sospette che potrebbero essere connesse al terrorismo.

L’indagine costituisce uno sviluppo investigativo dell’attività condotta dalla Digos di Roma, all’indomani dell’attentato terroristico del 19 dicembre 2016 a Berlino, compiuto dal tunisino Anis Amri, alla luce del pregresso soggiorno in Italia dell’uomo, entrato come clandestino per poi spostarsi in Germania con falsi documenti di identità italiani.

Gli inquirenti avevano ricostruito la rete di relazioni che l’attentatore aveva in Italia, risalente alle fasi immediatamente precedenti il suo trasferimento in Germania, tali da attestare profili di contiguità con l’organizzazione terroristica Isis.