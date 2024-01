Immobile cambia destinazione d’uso

La giunta municipale di Porto San Giorgio ha adottato una variante puntuale al Prg per mofifica della destiione urbanistica di un edificio sito in via Brennero che insiste su un’area di circa 400 metri quadri di superficie classificato nel vigente Strumento Urbanistico come: A2.1 "Edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico o ambientale diffusi nel territorio urbanizzato". Preso atto che: con nota prototcollo numero 35001 del 7 dicembre 2023 Corsi Marina, con l’assenso degli altri comproprietari ha presentato richiesta di variante urbanistica per la modifica della destinazione d’uso dell’area su cui insiste l’immobile di cui è comproprietaria attestando il Prg che l’edificio esistente realizzato con Licenza di costruzione n. 13 del 20 marzo 1952 successivamente ampliato e interessato da interventi di manutenzione straordinaria non possiede nessuna caratteristica storica. Vista la Relazione Tecnica illustrativa presentata dall’ architetto Dania Cataldi per conto della Proprietà nella quale viene dettagliatamente documentato lo stato attuale dell’immobile e motivata la proposta di variante urbanistica dell’area; della destinazione d’uso dell’area su cui insiste l’immobile da A2.1 a B2.1 (Zone miste sature della fascia litoranea)