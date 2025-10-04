Immortalata dalle telecamere mentre blocca le scale mobili. Torresi: "Basta, ora le multe"

Il vice sindaco Mauro Torresi ne fa una battaglia anche educativa, è ormai un impegno personale quello di far capire ai giovani della città e del territorio che le scale mobili, così come gli ascensori pubblici, non sono a disposizione per danneggiamenti e azioni di vandalismo. Torna a dirlo Torresi, con le nuove immagini delle telecamere che mostrano una ragazza azionare il freno delle scale mobili di via delle Mura, girandosi poi a guardare l’effetto che fa. Il risultato è che la scala mobile si blocca, spesso per diverso tempo, il servizio si interrompe, serve l’intervento di un tecnico, dello stesso assessore o della polizia municipale: "E’ una cosa veramente assurda, spiega Torresi, vorrei capire il senso di bloccare l’impianto o di provare a danneggiarlo. Si fa un danno a tutti e si costringono persone magari in difficoltà a fare le scale a piedi. Il tutto sotto le telecamere che riprendono facilmente i volti e risalgono con grande facilità ai responsabili. Ricordo che ci sono famiglie che hanno pagato fino a 3 mila e 500 euro per i danni fatti alla scala mobile, è una decisione che abbiamo preso proprio perché possa essere da deterrente e convincere i ragazzi ad essere più responsabili, si tratta di beni che appartengono a tutti e quindi tutti sono chiamati a prendersene cura. Ogni volta che vedo quelle immagini, da amministratore e da genitore, ho la sensazione che qualcosa non è andato per il verso giusto e che ci sia ancora molto da lavorare con i nostri ragazzi". Le immagini sono già analizzate dalla Polizia municipale, di sicuro ci sarà qualche conseguenza per gli autori del gesto, sperando che sia davvero l’ultima volta. Ma è difficile da credere visto che i fatti si ripetono con una certa frequenza ormai da anni. Così come i vandali hanno danneggiato e bloccato gli ascensori del parcheggio del Terminal saltandoci dentro fino a quando non è andato in arresto. Tempo perso e danno economico. Di cui hanno dovuto rispondere le famiglie.