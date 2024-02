Impariamo a servirci della tecnologia per poter migliorare le nostre vite

L’utilizzo delle nuove tecnologie ha preso sempre più spazio nella nostra vita. Anche a scuola le aule si sono arricchite di Lim, chromebook ed una stampante 3D che ci ha consentito di esplorare nuovi orizzonti: l’abbiamo impiegata per realizzare oggetti e figure geometriche, creare titoli in braille e per la riproduzione di molecole chimiche. Rappresenta altresì un potente strumento di inclusione didattica, poiché tutta la classe coopera per la progettazione del prodotto. In realtà, offre numerose opportunità in molti altri ambiti: in campo medico per realizzare in tempi rapidi protesi, fino alla riproduzione di organi o vasi sanguigni a partire dai materiali biologici del paziente o dalle sue cellule staminali. In ambito elettrico meccanico è in grado di creare prototipi funzionali e componenti precise e robuste in una vasta gamma di materiali; nel settore aerospaziale consente la creazione di modelli complessi e accurati; in architettura la realizzazione di plastici completi e particolari. Impariamo a servirci con intelligenza della tecnologia per migliorare la nostra vita.

Classi II B