Impariamo dal nostro passato

Dobbiamo ricordare il passato per creare un futuro migliore Non bisogna mai dimenticare la nostra storia, quello che i nostri bisnonni hanno vissuto durante gli anni bui della seconda guerra mondiale, quando la gente moriva sotto i bombardamenti, quando la libertà del popolo veniva stravolta e nessuno aveva diritto di parola o di pensiero. Il 2 giugno del 1946 i cittadini italiani scelsero la Repubblica accantonando per sempre l’idea della Monarchia e il 1 Gennaio del 1948 entrò in vigore la nostra Costituzione e tutti furono finalmente liberi di parlare, di pensare e di imparare. "L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione." (Art.1). Un cambiamento epocale per l’Italia, non più dinastie, governi ereditari, ma il popolo che decide chi mandare a rappresentarci attraverso il voto. Ciò ora può sembrarci scontato ma in passato non lo era affatto. Dobbiamo imparare dalla nostra storia, dagli errori che sono stati commessi e da quella tragedia immane che è stata la seconda guerra mondiale. Ma cosa bisogna imparare? Guardiamoci intorno per capire libertà e pace non hanno prezzo e che ci sono stati uomini e donne, ragazzi poco più grandi noi, che hanno sacrificato la loro vita per renderci un popolo libero. Questa libertà va conservata, protetta e rispettata.

Classi III E e III F