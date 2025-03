"Impariamo dalla Thailandia a rilanciare i nostri borghi"

La visita a Falerone di Dispanadda Diskul, membro della famiglia reale thailandese, ha aperto riflessioni e nuove idee per rilanciare i borghi ma anche aree urbane che purtroppo hanno subito negli anni un progressivo degrado. "Le condizioni dell’area settentrionale della Thailandia – spiega il sindaco di Falerone Armando Altini – non sono simili alle nostre, però ci sono elementi su cui ragionare. Faccio un esempio: qualche decina di anni fa, l’entroterra thailandese soffriva di disboscamento, esisteva un mercato della droga e degrado sociale. Il grande lavoro della Regina Madre, riuscì ad avviare la coltivazione del tè, caffè, artigianato di qualità. Noi partiamo già da queste produzioni di qualità: l’artigianato, prodotti alimentari di alta qualità già conosciuti in tutto il mondo. Però ricalca anche un progetto che ho proposto a tutti i commissari che si sono susseguiti negli anni, ovvero permettere alle Amministrazioni di requisire gli immobili abbandonati e non utilizzati, risistemarli e creare nuove abitazioni in favore di giovani coppie o anziani che cercando tranquillità, Se il centro storico si rianima, torneranno anche le attività commerciali. Altro passaggio la creazione del piano ‘Vetrine Parlanti’, allestire nei locali ora inutilizzati del centro storico laboratori, attività di promozione e vendita delle eccellenze del territorio come prodotti alimentari, cappelli o altro creando indotto ciò attraverso cultura, tradizioni e prodotti di qualità".

Alessio Carassai