’Impazza’ il Carnevale, maschere e allegria

Il Carnevale ’Impazza’ a Porto Sant’Elpidio con i cortei delle scuole primarie e d’infanzia della città, che martedì 21 febbraio partiranno dalla stazione e che, a suon di musica, colori e divertimento, attraverseranno le vie del centro concludendo la sfilata in piazza. La nuova edizione del carnevale elpidiense è stata organizzata dall’amministrazione comunale con la collaborazione dei comitati di quartiere e il coinvolgimento delle scuole, sotto la direzione artistica della compagnia teatrale Lagrù di Oberdan Cesanelli e Lorenzo Palmieri.

Format rivisitato e un tema comune per tutti: le fiabe. "Ogni scuola ha scelto di rappresentare una fiaba diversa – spiegano Oberdan Cesanelli e Lorenzo Palmieri – vedremo gruppi mascherati che ripropongono storie antiche e moderne quindi aspettatevi carri e figuranti con personaggi e situazioni riferite alle fiabe più amate da tutti. Una delle novità è il premio al miglior gruppo, un trofeo simbolico, dato da parametri giocosi come la creatività, l’impatto artistico, l’animazione, senza perdere lo spirito dell’evento, di puro divertimento e non di sfida". Ad arricchire un pomeriggio già pieno di felicità è previsto, inoltre, uno spettacolo finale della ’Mabò Band’ in piazza Garibaldi, dove i palloncini saranno i protagonisti dell’intrattenimento e dei giochi per bambini. L’amministrazione si dichiara già molto soddisfatta per come ha visto mettersi in moto tutta la macchina organizzativa, come ribadito dall’assessore Patrizia Canzonetta: "Ringrazio Lagrù per aver stretto questa collaborazione con noi, e con loro anche tutte le associazioni di quartiere e tutte le scuole, che hanno subito accettato la proposta e si sono messe in moto con entusiasmo, ormai da oltre un mese. Meritano tutti un plauso, anche gli uffici del Comune, che lavorano dietro le quinte per garantire sicurezza e viabilità".

Il Comune ha contribuito all’acquisto dei materiali, ma lo sforzo creativo ed organizzativo va attribuito ai comitati ed ai dei plessi scolastici, soprattutto grazie ai rappresentanti di classe e alle famiglie degli alunni. Tutti sono ancora a lavoro per costumi, carri e coreografie. "Non può esistere carnevale senza bambini – conclude l’assessore Emanuela Ferracuti – per questo ci tengo a ringraziare, oltre all’organizzazione, le dirigenti e le insegnanti per aver coinvolto famiglie e alunni di tutti i plessi a rivivere l’emozione di questa festa". La sfilata si terrà martedì 21 febbraio a partire dalle 14.30, l’invito alla partecipazione è esteso a tutta la cittadinanza.

Nadir Tomassetti