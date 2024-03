Impegno civico e visione: "Per un futuro migliore"

Ci vuole il coraggio per sognare un mondo migliore e la forza di costruirlo. È sull’esperienza umana e civile di Giorgio la Pira che nasce l’omonima associazione che vede insieme personalità di Fermo, di Porto San Giorgio, per primi, e poi anche del territorio, a portare avanti un’idea diversa di impegno civico e a sognare un territorio unito, con i comuni in grado di fare rete ma sul serio. L’associazione attiva ormai da due anni, organizza incontri utili a cambiare la prospettiva, a dare idee e suggerimenti per migliorare la vita di chi vive e vuole restare nel fermano. Giovanni Lanciotti, uno dei fondatori, spiega: "Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare su questioni che portino ad una reale messa in rete dei comuni, su tutti Fermo e Porto San Giorgio. Le amministrazioni spesso sono prese dalla quotidianità e non riescono a guardare oltre, a programmare. Noi ragioniamo sul futuro, proprio nel giorno in cui si apre il ponte tre le due città e anche questo ci pare un segno preciso, un’opera dall’alto valore simbolico". Il presidente del gruppo è Maurizio Temperini che spiega come l’insegnamento di La Pira sia un monito ad impegnarsi, per creare ambienti più vivibili: "Abbiamo ragionato di tanti argomenti, partendo dalla considerazione di quanto sia pesante da noi il fenomeno della denatalità. Nel 2023 sono nati a Porto San Giorgio 57 bambini, erano almeno quattro volte tanto qualche tempo fa. Lo stesso a Fermo dove ne sono nati 214 e ne avevamo almeno 400 in passato. Questo significa che c’è qualcosa da cambiare, noi abbiamo ragionato di argomenti come l’educazione ambientale, per una nuova concezione che deve vedere una prospettiva meno antropocentrica, di prospettiva digitale che deve essere realmente inclusiva, di sicurezza. L’ex dirigente della polizia Achille Zechini ci ha guidato in una riflessione utile a immaginare una polizia municipale gestita in comune tra le due amministrazioni, per ampliare i servizi e garantire una reale presenza e dunque sicurezza".

Il prossimo incontro è in programm a giovedì alle 21,15, all’auditorium Gesù Redentore, con un nome importante, l’economista Stefano Zamagni, che racconterà il messaggio di La Pira e la necessità di una democrazia deliberativa: "Vuole dire coinvolgere sempre di più i cittadini che oggi sono molto distanti dalla politica, non votano più. Non ci si sente più rappresentati, in una contemporanea crisi dei partiti", conclude Temperini. Nel gruppo c’è anche Alberto Giammarini, consigliere comunale a Porto San Giorgio: "La democrazia è il farmaco per tanti mali, spiega, ma se viene distorta e diventa egocentrica rischia di farsi veleno. Noi vogliamo essere da stimolo, per i politici locali, per il bene comune".

Angelica Malvatani