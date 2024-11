Impegno per la sicurezza stradale . A Rapagnano 300mila euro

Grande attenzione da parte del Comune di Rapagnano per quello che riguarda la viabilità Proprio nei giorni scorsi il comune ha ufficialmente ricevuto l’ok definitivo dell’approvazione del finanziamento relativo al Bando Strade che la Regione Marche ha proposto per i progetti relativi al 2024. In questo contesto Rapagnano ha ottenuto un finanziamento regionale di 300mila euro per interventi di miglioramento della sicurezza stradale. E non è la prima volta che i progetti proposti dal comune di Rapagnano vengono accettati e finanziati con un altro importante obiettivo raggiunto, grazie anche all’attività degli uffici comunali sempre al lavoro in questa direzione. L’attenzione dell’amministrazione verso la sicurezza stradale è anche confermata dagli interventi che sono stati realizzati in questi giorni. In primo luogo il nuovo manto stradale in alcune vie di Piane di Rapagnano cui si aggiungono anche tre nuovi dossi realizzati nelle strade cittadine: due in Via Italia, davanti al cimitero e uno sotto al rinnovato Belvedere, un terzo invece lungo viale Europa. Sempre in ottica lavori pubblici l’amministrazione comunale ha anche comunicato ufficialmente la costruzione di 100 loculi nella nuova sezione del cimitero comunale.