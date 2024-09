Impianti sportivi da sistemare: la minoranza chiede le tempistiche

Impianti sportivi bisognosi di interventi di sistemazione quindi non sono pronti per l’avvio delle attività. Lo rilevano criticamente i consiglieri di minoranza tramite un‘interrogazione al sindaco, Valerio Vesprini, e all’assessore allo sport, Fabio Senzacqua. Nella premessa dell’interrogazione spiegano che negli ultimi mesi diverse società sportive sangiorgesi si sono trovate in difficoltà con la programmazione dell’ormai imminente stagione sportiva 2024-2025 a causa della situazione incerta di svariati impianti sportivi. Considerato inoltre che: "da scelte e indirizzi degli impianti in questione deriverebbero conseguenze dal punto di vista sociale e sportivo". Visto anche che: "La città di Porto San Giorgio è da sempre vocata all’attività sportiva e vista la recente nella carta costituzionale del valore educativo sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme. Tutto quanto premesso e ravvisato che non sono più rinviabili interventi e decisioni sugli impianti che di seguito riportiamo, si chiede di conoscere: i tempi di realizzazione del restyling della palestra adiacente al campo sportivo a nord denominato Vela Azzurra, i tempi di ripristino della palestra Borgo Roselli, i tempi di sostituzione dell’impianto di illuminazione nel campo sportivo nord denominato Luca Pelloni che non garantisce piena attività sportiva nelle ore notturne, gli impianti di cui potranno usufruire le squadra di calcio a 5 e tutte coloro che usufruivano del palasport a causa dell’impossibilità al suo utilizzo. Si chiede risposta scritta e orale al primo consiglio comunale utile".