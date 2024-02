Impianti sportivi, luci e ombre. La minoranza continua l’attacco

Restano fermamente e convintamente opposte e contrarie le posizioni dell’amministrazione comunale e della minoranza consiliare in materia di impianti sportivi. Tutto bene per i primi, tutto male per i secondi. Le note dolenti per la minoranza restano lo stadio e il campo sportivo ‘Berdini’. Riguardo il primo, il sindaco Endrio Ubaldi replica: "E’ perfettamente agibile per il campionato che disputa il Montegranaro Calcio.

Con gli assessori allo sport, Gastone Gismondi, e ai lavori pubblici, Giacomo Beverati, stiamo definendo il quadro economico per il certificato prevenzione incendi ed è molto probabile che la spesa sarà molto alta viste le criticità. Abbiamo scelto di concentrarci sul completamento del nuovo palas ma se riusciamo a restituire l’intera capienza allo stadio entro il 2025 ne saremmo solo felici".

Sul ‘Berdini’: "Ci sono delle criticità – ammette Ubaldi - ma c’è anche una società che gestisce l’impianto a cui il Comune dà un contributo annuo. Per la manutenzione straordinaria interviene il Comune, il gestore per l’ordinaria, come il funzionamento della caldaia.

Un mese fa il gestore degli impianti del Comune in via eccezionale ha controllato la caldaia del campo in sintetico, assicurando che non necessita di essere sostituita. I problemi ci possono essere e si deve lavorare per risolverli".

Avanti Montegranaro ribatte elencando le criticità "che esistono da tempo ma ora la situazione è davvero insostenibile: la caldaia va in costante blocco lasciando spesso i ragazzi al freddo, senza acqua calda e senza riscaldamento; i primi tre spogliatogli, versano in condizioni indecenti con la muffa regna sovrana e metà delle docce inutilizzabili, le prese chiuse con lo scotch perché l’impianto elettrico è fuori uso; la tribuna casca a pezzi e non vi è il minimo supporto, alla società che gestisce il complesso che si ritrova da sola a sanare situazioni che di ordinario hanno ben poco".

Infine, "affermare che al campo sintetico ‘Berdini’ non vi siano opere di manutenzione straordinaria da compiere è una mancanza di rispetto verso quegli operatori che giornalmente si prodigano per la buona riuscita dell’attività sportive".

m.c.