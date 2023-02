"Impianto agrivoltaico, enti contrari"

"Bisogna monitorare tutto il territorio marchigiano, quello che sta accadendo fra Belmonte Piceno e Servigliano potrebbe replicarsi in altri comuni". Parole che il sindaco di Servigliano Marco Rotoni, rivolge al progetto del maxi impianto agro fotovoltaico da circa 40 ettari di estensione, presentato dalla ditta ‘Tep Renewables’, società romana del gruppo Tep con sede legale in Gran Bretagna, pensato per essere ubicato sul versante di una collina a cavallo fra i comuni di Servigliano e Belmonte Piceno, che invita a riflettere creando una sorta attenzione condivisibile. La notizia circola da qualche giorno fra i comuni della media Valtenna, mettendo in allerta la popolazione, che ha già espresso un chiaro e netto no alla realizzazione di questo mega impianto. "Come già annunciato la comunicazione ai fini di ottenere le certificazioni necessarie – spiega Marco Rotoni – è arrivata il 29 dicembre, abbiamo già interessato tutti gli enti: Regione Marche, Provincia di Fermo, Soprintendenza, le associazioni e ovviamente i comuni, non solo quelli su cui ricade il progetto, ma anche quelli limitrofi. L’impianto interessa una vasta superficie della collina e indirettamente avrà effetti anche nei paesi sul versate opposto della vallata. Avremo tempo fino al 28 febbraio per presentare tutte le osservazioni, ma in linea di massima abbiamo già raccolto un ampio e ben motivato parere contrario da parte dei vari enti consultati".

Il maxi impianto agro fotovoltaico che verrebbe realizzato a Colle Ete, del costo di 32 milioni di euro in parte finanziato con fondi Pnrr, avrebbe un evidente impatto ambientale. "Non siamo contrari alla realizzazione di impianti fotovoltaici per partito preso – conclude Rotoni – ma quello che ci è stato presentato e oltremodo sovradimensionato per questo territorio. Senza considerare che da anni le amministrazioni della zona stanno lavorando accedendo a finanziamenti per la realizzazione di sentieri ciclabili immersi nel verde, programmando di valorizzazione ambientale per promuovere il turismo. Inoltre esistono patrimoni storici da difendere. Noi ci relazioneremo con i Ministeri dell’Ambiente e della Cultura per motivare le nostre posizioni. Il fatto che sia stata scelta questa valle, come ne esistono molte altre simili nella Marche, mi invita a pensare che gli ideatori di questo progetto potrebbero essere interessati anche ad altre zone del territorio regionale e la situazione andrebbe monitorata".

Alessio Carassai