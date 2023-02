Impianto agrivoltaico, no dei sindaci

Il maxi impianto agro fotovoltaico da circa 40 ettari di estensione, l’equivalente di circa 50 campi di calcio di medie dimensioni, che la ditta ‘Tep Renewables’, società romana del gruppo Tep che ha sede legale in Gran Bretagna vorrebbe realizzare nel Fermano ha messo in allarme la popolazione della media Valtenna. Sono state ieri alcune associazioni ambientaliste del territorio a annunciare il maxi progetto, che in poco tempo ha finito per sconvolgere il territorio, visto che l’area dove verrebbe realizzata l’opera si estenderebbe per circa 40 ettari a Colle Ete, un territorio che si sviluppa in collina fra Belmonte Piceno e Servigliano, ma che interesserebbe in parte anche Falerone dove verrebbe costruita una cabina elettrica dove convogliare l’energia prodotta. La popolazione ha già dovuto affrontare in passato situazioni di crisi ‘Ambientale’, come la Centrale a Biogas che una ditta romana voleva realizzare in contrada Fontebella di Piane di Montegiorgio, dove per altro già esiste un impianto fotovoltaico di circa 4 ettari. "La comunicazione del progetto – racconta Ivano Bascioni, sindaco di Belmonte Piceno – è arrivata tramite pec il 29 dicembre ed è stata rivolta anche ai comuni limitrofi, alla Provincia di Fermo, Regione Marche, Soprintendenza e avremo tempo fino al 28 febbraio per presentare eventuali osservazioni. Tutti gli enti comunque hanno già espresso parere contrario, ma la popolazione è comunque ancora preoccupata. Non siamo contrari a priori agli impianti fotovoltaici, ma uno di queste dimensione non porterebbe nessun beneficio al territorio. Parliamo di una collina ancora completamente intatta, dove non ci sono attività produttive, ma solo poche abitazioni, aziende agricole e B&B. Un impianto sovradimensionato, del costo di 32 milioni di euro peraltro finanziato in parte con fondi del Pnrr, che creerebbe invece ripercussioni sull’aspetto paesaggistico e turistico del territorio, elementi su cui molti comuni della zona stanno investendo da anni per fare promozione". Sulla questione dell’impianto agrofotovoltaico il consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti ha presentato una mozione. "Un danno enorme e irreparabile per l’agricoltura e il turismo – dichiara Cesetti –. Rivendichiamo il nostro pieno diritto a vivere la bellezza delle campagne dove siamo nati e cresciuti, difendendola da chi cerca solo di speculare sulle energie rinnovabili. Non possiamo permettere che un’area di pregevole valenza naturalistica e ambientale, venga deturpata, uno sfregio probabilmente irreparabile al nostro territorio, che provocherà enormi danni al settore agricolo e a quello turistico".

Alessio Carassai