Impianto di illuminazione Verdetto del Tar il 19 aprile

Il Tar respinge l’istanza di concessione di misure cautelari e fissa l’udienza del 19 aprile per la trattazione di merito del ricorso presentato dalla società Ottima contro la determinazione con cui la Sua ha aggiudicato in via definitiva alla Menowatt la concessione per l’adeguamento normativo, l’efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione della città di Porto San Giorgio. Il pronunciamento del Tar è di giovedì scorso. Molto probabilmente il 19 aprile andrà in scena l’atto finale del contenzioso che tiene bloccata la riqualificazione di impianti della pubblica illuminazione obsoleti, mal funzionanti e voraci di energia. Una telenovela che va avanti da oltre un anno con aggiudicazione dei lavori ora all’una ora all’altra delle due società concorrenti: Ottima e Menowat. Qualche mese fa la Sua aveva assegnato la gara alla società Ottima, dopo averla provvisoriamente attribuita alla Menowatt. Quest’ultima però l’ha avuta riattribuita in via definitiva esercitando il diritto di prelazione, accettando l’offerta proposta dalla Ottima. E’ quanto prevede il Project Financing, che è stato il sistema scelto dall’amministrazione per i lavori di radicale riqualificazione degli impianti della pubblica illuminazione. Funziona così: c’è un operatore economico, nel nostro caso la Menowatt, che fa una proposta a proprie spese e se l’Amministrazione la ritiene meritevole, come è stato, l’adotta e la mette al bando di gara a cui tutti possono partecipare. Se c’è un’offerta migliore rispetto a quella del proponente, questi può esercitare il diritto di prelazione. Dunque, aggiudicataria è tornata la Menowatt. Ma non è finita. La società Ottima, infatti, e, come riferito all’inizio si è rivolta al Tar, che ha respinto la richiesta di sospensiva e fissato la trattazione del ricorso nel merito.