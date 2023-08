Impianto fotovoltaico a Massa Fermana per il centro sportivo "Peter Pan"

Un nuovo impianto fotovoltaico a servizio del centro sportivo polivalente ‘Peter Pan’ di Massa Fermana. Si tratta di uno dei progetti che l’amministrazione guidata dal sindaco Gilberto Caraceni, sta portando avanti in questi mesi con una duplice finalità. Da decenni l’impianto ‘Peter Pan’ rappresenta un luogo di ritrovo per la comunità, oltre alla presenza di un campo da tennis e calcio a 5 che accoglie molti giovani, esiste un prato verde utilizzato per varie iniziative a carattere ludico e culturale, in passato ha ospitato anche il maxi schermo per assistere alle partire della nazionale. Per rendere questo luogo più fruibile il Comune ha elaborato un progetto per la realizzazione di una pensilina nel parcheggio a servizio del centro sportivo per proteggere i mezzi dalle intemperie, contestualmente sulla tettoia della stessa sarà realizzato un impianto fotovoltaico della potenza di 20 Kwh. Un progetto realizzato con fondi ministeriali e quindi a costo zero per le casse del Comune, che però otterrà due benefici. In primo luogo l’energia prodotta dal nuovo impianto servirà ad alleggerire la bolletta energetica.