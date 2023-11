Impianto in zona Celeste. Battaglia legale al Tar

Che ne è stato delle postazioni di telefonia mobile che un gestore aveva installato in un punto non previsto nel piano regolatore delle antenne di cui si è dotato il Comune a suo tempo? Nel caso dell’antenna di Castellano, contestatissima dai residenti che l’avevano vista spuntare dall’oggi al domani senza alcuna informazione preventiva, "come Comune abbiamo lottato fino al Consiglio di Stato, ma abbiamo perso per cui l’antenna non solo è rimasta al suo posto ma è anche stata attivata" ammette il sindaco Alessio Pignotti. Per una battaglia persa ce n’è un’altra ancora in corso. Insieme al legale incaricato dall’ente, l’amministrazione sta cercando di tenere botta sull’altra antenna, collocata stavolta in zona Celeste e, anche in questo caso, fuori dai siti previsti nel piano antenne. Il braccio di ferro con la società di telefonia mobile sta proseguendo dinanzi al Tar, pur nella consapevolezza per il Comune di avere risicate possibilità di raggiungere un lieto fine e veder rimuovere l’antenna, in quanto le normative nazionali di fatto, ‘scavalcano’ i regolamenti comunali. Nel frattempo, Pignotti fa sapere che è stato presentato e si sta ragionando su un piano di potenziamento del 5G.