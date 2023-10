Impianto polifunzionale a Casabianca nord, proseguono i lavori

Continuano i lavori per realizzare il nuovo impianto polifunzionale che nascerà a Casabianca nord. In questi giorni sono arrivate le strutture per le pareti e il cantiere potrà proseguire gli interventi, che saranno poi propedeutici a dare corpo a un centro che avrà funzioni aggregative, sportive e sociali. Una struttura che sorgerà nell’area libera tra i campi da tennis del Circolo Tennis Lido e la pinetina di Casabianca, che potrà ospitare in un unico edificio diverse attività di socializzazione contemporaneamente. I lavori, diretti dall’architetto Luca Silenzi e coordinati dall’ufficio tecnico, vengono eseguiti da Ediltres di Monsampolo del Tronto, Ecosinergy di San Benedetto del Tronto e segheria Alto Tenna di Amandola.