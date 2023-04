Impianto sportivo di Amandola. Interventi per 300mila euro

Affidati i lavori di vari interventi che avranno il compito di rendere più vivibile il centro urbano di Amandola, ma soprattutto più appetibili le aree turistiche della città montana. È stato il sindaco Adolfo Marinangeli ad annunciare il piano degli interventi di varia natura e dislocati in diverse aree del paese, ma tutti con le medesime finalità, ovvero rendere la città montana un punto di riferimento per residenti e turisti.

Il primo progetto riguarda l’impianto sportivo comunale, tramite un finanziamento di 332.000 euro sarà realizzato un nuovo sistema di irrigazione del manto erboso del terreno di gioco, area fitness per gli sportivi che frequentano la struttura per gli allenamenti, un campo da padel sport molto in voga nel momento e un impianto fotovoltaico per rendere la struttura più autosufficiente da punto si vista energetico. I lavori saranno terminati entro il 2023. Con un investimento di 150.000 euro sarà riqualificata l’area verde a ridosso del convento dei Cappuccini nel centro di Amandola, nello specifico è previsto la sistemazione dell’illuminazione pubblica, nuovi arredi e panchine.

Con ulteriori 150.000 euro saranno risistemate le tribune, il parco urbano e realizzata una nuova scalinata di collegamento con via Cesare Battisti dell’ex campo sportivo comunale per rendere più agevole accesso all’abitato. I lavori saranno terminati entro l’estate.

L’intervento più corposo per il valore di 650.000 euro, riguarderà l’area di Campolungo sul monte Amandola, una delle mete preferite dalle famiglie per il turismo a contatto con la natura. Con questo finanziamento è previsto la ristrutturazione completa con nuovi impianti tecnologici del Rifugio Amandola, in più sarà realizzato un parco per bambini con giochi e laboratori esperienziale.

Alessio Carassai