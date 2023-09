Impianto sportivo, gli interventi al via da domani

Prende il via domani l’intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo di via Olimpiadi, progetto affidato all’ingegner Andrea Servilio con i lavori eseguiti dalla ditta Limonta Sport: per il progetto è stato fatto un a con il Credito Sportivo di circa 700mila euro. Già migliorata la parte esterna con il rifacimento del muro di cinta e dei marciapiedi di via Olimpiadi, ora si passa al campo di gioco con un il passaggio all’erba in sintetica e alla sistemazione della pista circostante. "I lavori dureranno diciotto settimane. Un’opera fortemente voluto da tutta l’Amministrazione comunale e per la quale il ringraziamento va all’Ufficio lavori pubblici che ha seguito il controllo e il coordinamento del progetto – dichiara la sindaca Moira Canigola (foto) – obiettivo la creazione di un centro sportivo polivalente, che rappresenti il contesto ideale per l’attività delle diverse associazioni sportive monturanesi". Sulla stessa linea l’assessore allo sport Massimo Brasili: "Intervento atteso da anni, che viene approntato a fronte di un considerevole impegno economico – annuncia l’assessore – e che si articolerà in due fasi. La sostituzione dell’attuale manto erboso con uno in sintetico con un doppio vantaggio. Il manto sintetico permette un utilizzo continuo e costante della struttura, oltretutto da considerare anche il risparmio della risorsa idrica. Ciò consentirà a tutte le squadre di calcio monturanesi, non solo alla più importante realtà dell’Asd Monturano Campiglione, di utilizzare lo stadio comunale senza dover cercare altre strutture fuori comune, dando impulso a molte altre associazioni. Penso alle società ciclistiche che potranno, grazie alla struttura delle nuova pista, sviluppare e promuovere il settore giovanile ma anche agli amanti del footing".