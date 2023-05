"Impianto sul Tenna, serve chiarezza"

Captazione delle acque sul fiume Tenna, il sindaco di Montefortino Domenico Ciaffaroni richiede la convocazione di un tavolo tecnico per discutere e valutare anche possibili migliorie per il progetto presentato dalla Ciip nell’area montana. La richiesta dell’incontro è stata inviata lunedì 8 maggio ed è rivolta ai vari soggetti interessati dal progetto: Ato 5 Marche sud; Ciip; l’assessore regionale Stefano Aguzzi; la Direzione risorse idriche della Regione; il Consorzio di Bonifica delle Marche oltre ai tre sindaci interessati, vale a dire Montemonaco, Comunanza e appunto Montefortino.

"Bisogna fare prima di tutto chiarezza sulla completezza del progetto – spiega Ciaffaroni – che si articola in due parti: la creazione di una centrale di captazione e sollevamento delle acque dal fiume Tenna in contrada Corazza sul territorio di Montefortino che attingerà 200 litri di acqua al secondo; la seconda parte prevede la realizzazione di un di potabilizzatore che sarà costruito anche questo sul territorio di Montefortino che attingerà altri 200 litri al secondo dal lago di Gerosa".

Entrambi gli interventi aggiunge il sindaco "serviranno a contrastare i fenomeni di siccità e garantire acqua alle utenze domestiche. Posso capire la perplessità delle associazioni di pesca, anche io in gioventù sono stato appassionato di pesca e posso garantire che questi interventi non distruggeranno il fiume e le sue attività. È altrettanto vero che quello che c’è si può sempre migliorare e per questo ho richiesto un tavolo di lavoro per discutere della questione".

Gli aspetti da affrontare secondo il primo cittadino sono più di uno e vanno tutti tenuti in debita considerazione. "L’acqua è un bene pubblico – continua Ciaffaroni – e deve servire prima di tutti per la potabilità, l’irrigazione dei campi e quindi per tutte le altre attività per questo c’è bisogno del lavoro di squadra. Nel corso dei decenni tutti gli interventi effettuati agli impianti e condotte sono stati effettati dalla rispettive aziende e quindi indirettamente a spese dei cittadini. Per la prima volta potremo disporre di un finanziamento governativo di una certa importanza che si potrebbe utilizzare anche per risolvere problemi di perdite di sistema. Infine, credo sia doveroso riconoscere alla montagna un indennizzo per queste opere, ad usufruire dell’acqua saranno anche i comuni delle colline e della costa, in questa maniera potremmo creare servizi e agevolazioni per la popolazione residente". Alessio Carassai