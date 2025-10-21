"Implementare le discipline scientifiche"

E’ stato presentato nei giorni scorsi a Montegiorgio il progetto dedicato alla formazione dal titolo ‘Dal Micro al Macro. La scienza dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande’, promosso dal Polo Urbani di Porto Sant’Elpidio in collaborazione con la Provincia di Fermo, l’associazione astrofili ‘Alpha Gemini’ e il Dipartimento per le politiche giovanili. Il programma è rivolto alla classi terze del Liceo scientifico ‘Medi’ di Montegiorgio, e nasce dal progetto ‘Giovane Futuro 2.0’ sviluppato dalla Provincia di Fermo con l’obiettivo di implementare le discipline Stem (scientifiche e tecnologiche) negli istituti superiori. La Dirigente scolastica Laura D’Ignazi, insieme ai docenti, ha spiegato le modalità di questo progetto, ovvero la volontà di approfondire il tema dell’astronomia e della microscopia, da qui il titolo ‘Dal Micro al Macro’. Tutto è partito con l’acquisto di strumenti sofisticati di ultima generazione fra cui un telescopio e un microscopio ottico digitale, che consentiranno un approccio differente ad alcune materie. "Da qui l’offerta aggiuntiva per studenti motivati e un interesse spiccato verso queste discipline – sostiene la Dirigente Laura D’Ignazi -. Montegiorgio ci sarà un corso sull’astronomia, con un pacchetto di ore aggiuntive pomeridiane. Una preziosa opportunità. Il progetto ‘Infinity’ riparte, e di questo devo ringraziare il professor Braschi". "Ci occuperemo dell’Universo con lo scopo di incrementare l’interesse verso le materie Stem – sostiene Braschi - in modo da fornire conoscenze, competenze e accrescere la curiosità. Sono materie considerate difficili, noi vogliamo far ricredere i ragazzi. Ci saranno lezioni teorico pratiche sulle esplorazioni spaziali, i corpi celesti, il telescopio, le leggi del sistema solare e altro. Poi ci saranno due attività pratiche: i laboratori astronomici l’8 novembre a Civitanova nella sede di ‘Alpha Gemini’ in cui vedremo il sistema solare, le macchie solari. E poi andremo all’osservatorio di Sant’Elpidio a Mare". Sulla stessa linea il sindaco di Montegiorgio e presidente della Provincia Michele Ortenzi, che ha rimarcato l’intenzione di potenziare i percorsi scolastici per avvicinare sempre più ragazzi. "Il Polo Urbani ha saputo acquistare importanti strumentazioni – spiega Ortenzi – proseguiamo questo percorso. Questa è la sede dove è nato ‘Infinity’, che ha dato grandi soddisfazioni a ragazzi e docenti, portando il nome i Montegiorgio a livello nazionale".

Alessio Carassai