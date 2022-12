"Impoverimento generale, serve una svolta"

"In due anni abbiamo visto solo aumenti delle materie prime. Oggi un mezzo costa il 35% in più del 2019". Nel 2022 si contano oltre 1600 le aziende associate alle Cna di Fermo. La categeria più rappresentata è la Federmoda. Alla vigilia del nuovo anno , il presidente Emiliano Tomassini, che è anche titolare di un’azienda di autotrasporti, parla di "potere economico diminuito, impoverimento generale e normalità necessaria alle imprese".

Presidente, com’è stato il 2022 per gli artigiani fermani?

"A differenza del 2019 oltre a rincari e mancanza delle materie prime abbiamo il problema del caro energia: elettricità, gas e petrolio per il carburante. Le micro imprese ne hanno risentito tanto. Il mercato non ha avuto un vero e proprio crack, come in realtà ci si aspettava, ma è andato avanti e il Natale lo ha dimostrato perché hanno lavorato un po’ tutti. Il problema ora è quanto riusciremo a tenere ancora".

Come sono stati affrontati e gestiti i rincari nelle aziende?

"Chi ha potuto li ha riversati sul cliente finale, per esempio la meccanica, i bar e la ristorazione. Aumenti che non sono utili, ma coprono le spese. Chi non è riuscito a riversarli, invece, è andato in difficoltà".

Con quali prospettive inizia il 2023?

"C’è un impoverimento generale. Se ad esempio con la mia impresa sono riuscito a tenere perché ho riversato i costi sul pubblico, il pubblico, di cui facciamo parte tutti, non sappiamo quanto resisterà. È una situazione di stallo e di crisi"

Che arriva dopo la pandemia.

"Esatto, anche se la pandemia in realtà ha colpito determinate fasce, come moda, ristorazione e turismo".

Cosa sta funzionando?

"La metalmeccanica. Nonostante i problemi con il reperimento dei materiali, il lavoro c’è stato e grosse casse integrazioni non ne ho viste".

Come va l’impresa giovane?

"Prendere un prestito è sempre più difficile. Noi come Cna cerchiamo di individuare bandi per i giovani, ma non è semplice. Oggi non so se a un figlio direi di aprire un’attività, c’è paura...".

Qual è la sfida del nuovo anno?

"Riuscire a mantenere il ritmo che abbiamo sempre sostenuto e non essere attanagliati dall’inflazione. Molto dipende anche dalle dimensioni aziendale e dalla vecchiaia. L’azienda più giovane ne risente di più perché non ha un fondo cassa aziendale ben strutturato, mentre quella più ’vecchia’ che è stata parsimoniosa riesce ad affrontare la situazione. La mia preoccupazione va soprattutto ai negozi che spesso pagano affitti, se la gente non esce rischiano...".

Cosa chiedete?

"Bisognerebbe tornare a prima della pandemia, al 2019, non parliamo di preistoria. Oggi non si riesce a programmare nulla. Poi, naturalemente, meno burocrazia e semplificazione, ma non è una soluzione che si può trovare a livello provinciale. Le imprese si impoveriscono, ma anche le famiglie. Rischiamo un degrado sociale lento e irreversibile".

Emanuela Astolfi