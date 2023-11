Imprenditore ecologista. Lutto per Danilo Illuminati

E’ venuto a mancare ieri mattina, all’età di 75 anni Danilo Illuminati, di Rubbianello di Monterubbiano, pioniere dell’imprenditoria a tutela dell’ambiente e conosciuto in tutta Italia. Illuminati si trovava all’ospedale civile Murri di Fermo. A partire dalle 12 di oggi la salma sarà trasferita presso la Chiesa Sacro Cuore di Gesù, a Rubbianello, dove alle 15 verrà celebrata la cerimonia funebre. La notizia della dipartita di Illuminati, ha creato il vuoto in tante persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Quel vuoto che solo la morte di una persona cara, può realmente creare perché realmente è esistita nella vita altrui. Illuminati è stato infatti un uomo capace di dimostrare concretamente e quotidianamente, il valore dell’altruismo tradotto in gesti di aiuto, così come della gentilezza espressa con parole lievi ed ironiche sempre nate dalla parte migliore da trovare in ogni difficoltà, ed è stato uomo vicino ai giovani e alle associazioni benefiche del territorio, sostenendo in silenzio e senza clamore, tante attività ludiche di crescita e sviluppo della comunità di appartenenza. Imprenditore nel settore dell’ecologia nel quale valore ha creduto fin dalla fine degli anni ’70 quando parlare di ‘ambiente’ poteva sembrare utopistico, Illuminati ha fondato la nota ditta ‘Illuminati Ecologia’ investendo in innovazione e potenziamento di mezzi e risorse, tanto da divenire un punto di riferimento per il servizio pubblico e privato di settore, in tutta Italia, dove era fiero di portare il nome della sua frazione di residenza: Rubbianello. Un imprenditore lungimirante sì, ma con le radici nell’essere uomo di grande cuore. Basti ricordare gli aiuti mai fatti mancare alle popolazioni alluvionate e in emergenza, in tante regioni italiane nel corso degli anni passati. Partiva da qui, dal principio assoluto di generosità, la forza umana di Danilo Illuminati, che sapeva comprendere condizioni e situazioni di chiunque avrebbe dovuto essere sostenuto e aiutato nei modi e nelle condizioni più giuste, senza mai cercare ombre o confini alla parola ‘generosità’ e senza mai dimenticare la forza creatrice delle idee. E’ per questa grande eredità umana sorprendente e densa di vita, che tante persone fanno davvero fatica a salutare Danilo Illumiati, con la consapevolezza dell’essere stato un vero dono per chiunque abbia incontrato il suo sguardo. Sguardo che sapeva andare oltre le apparenze e toccare l’essenza del rispetto assoluto per la vita di ognuno. Alle 15, l’estremo saluto a Danilo Illuminati, nella sua amatissima Rubbianello di Monterubbiano.

Paola Pieragostini