Imprenditore trovato morto nella sua attività

E’ stato trovato senza vita ieri mattina all’interno della sua attività un noto imprenditore di Torre San Patrizio. Erano circa le 8,30 di ieri quanto i sanitari del 118 e volontari della Misericordia di Montegiorgio, i volontari della pubblica assistenza di Monte San Piertrangeli e i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio sono accorsi sul posto per i controlli del caso. I movimenti di tanti mezzi di emergenza ha subito messo in allarme la popolazione locale. In poche ore è emersa la tragica notizia, un noto imprenditore conosciuto in tutto il territorio, titolare di diverse attività fra Torre San Patrizio e la costa fermana, è stato trovato senza vita all’interno della sua attività. Una notizia che ha scosso la popolazione del paese, ma anche i tanti conoscenti ed amici, che con lui nel corso dei decenni avevano intrattenuto rapporti personali e lavorativi contribuendo anche a creare lavoro.