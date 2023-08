Imprenditori al Meeting "Rafforziamo i legami"

Gli imprenditori aderenti alla Compagnia delle Opere Marche Sud, nel corso della giornata organizzata al Meeting di Rimini per le aziende marchigine, hanno avuto modo di partecipare ad una serie di importanti incontri con i rappresenti delle istituzioni. Il programma si è sviluppato, durante la giornata, innanzitutto con un incontro con il Presidente della Fondazione Meeting per l’Amicizia tra i Popoli, Bernhard Scholz e con il Presidente della Compagnia delle Opere Guido Bardelli, insieme agli associati di Cdo Milano, Cdo Como, Cdo Bergamo, Cdo Piemonte ed anche agli associati Cdo del Cile. Poi, i partecipanti hanno visitato la mostra "Il gusto del quotidiano. lavoro e compimento di sé da San Benedetto ad oggi", un viaggio immersivo che rilegge la crisi odierna a partire da un’altra grande crisi, quella conseguente alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente. Cdo Marche Sud ha seguito anche l’incontro "Accettare la sfida del cambiamento per crescere", con Roberta Cocco, Membro del Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE; Antonio Gozzi, Presidente Duferco e Presidente Federacciai; Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia e Presidente Europa Sud-Occidentale di Philip Morris International; Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato Invitalia; Francesco Seghezzi, Presidente Fondazione Adapt; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Moderatore Guido Bardelli, Presidente Compagnia delle Opere. "Queste sono le occasioni per rinsaldare la nostra amicizia operativa – ha dichiarato alla fine della giornata il direttore di Cdo Marche Sud, Massimiliano Di Paolo – e per ragionare insieme su temi che trattiamo nell’arco dell’anno".