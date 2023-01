Imprenditori della moda "Ecco come fare impresa"

Si può fare impresa di alta qualità, specialmente per un giovane, nel territorio dei Sibillini e partendo da zero? Hanno risposto di sì tre imprenditori di quest’area, che operano nel settore dell’alta moda, durante un incontro con gli studenti dell’Istituto tecnico economico di Amandola. A scuola sono arrivati imprenditori del calibro di Graziano Giordani titolare della ‘Graziano Ricami’ di Venarotta, che opera nell’arte del ricamo nel settore lusso ed extralusso, Filippo Bracci di Sarnano fondatore della ‘Feel blue’ con sede a San Ginesio, che realizza accessori moda di prestigio tra creatività e tecnologia super avanzata, Domenico Sacconi di Comunanza, creatore di ‘Kiro’, azienda di maglieria in cachemire di raffinato pregio, con servizi post vendita innovativi.

Accolti dalla dirigente dell’Ite Rita Di Persio, i tre si sono confrontati con gli studenti, nell’ambito dei tanti progetti offerti agli allievi sul rapporto scuola-lavoro, curati dalla docente Roberta Giacomozzi. Dunque aziende che lavorano per le più prestigiose e famose maison internazionali della moda, gli imprenditori hanno raccontato il loro modo di lavorare con i grandi stilisti e hanno indicato il modo in cui si può creare e fare impresa di qualità anche in un’area che sembra svantaggiata ma che ha un ambiente ricco di bellezza che ispira la qualità. "Noi diamo la disponibilità a sviluppare le vostre idee, per chi ha voglia di fare", ha detto Sacconi della Kiro, per fare bene impresa occorre curare competenze professionali e personalità. E ancora, l’umiltà, la capacità di cogliere i cambiamenti, di capire la tecnologia ma restare umani. E poi, la serietà, l’impegno, l’intelligenza ‘tattile’ e la passione, come ha spiegato Giordani, i cui ricami impreziosiscono gli abiti top dei grandi stilisti mondiali, nelle sfilate più prestigiose e nei grandi eventi come la ’Notte degli Oscar’. Per l’occasione è stata donata alla scuola una sciarpa celebrativa in cachemire, alla quale hanno lavorato i tre imprenditori nelle varie fasi che aspettano i ragazzi in azienda.