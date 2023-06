Imprenditori e banche "Un confronto utile per lavorare in serenità"

‘Scelte finanziarie e rapporti con le banche’, è il titolo del percorso formativo gratuito che si è concluso, proposto da Banca d’Italia, in collaborazione con la Cna Territoriale di Fermo ed il confidi Uni.Co, dedicato ad artigiani e piccoli imprenditori. Il ciclo di incontri ha infatti avuto lo scopo di fornire strumenti per migliorare il dialogo tra chi fa impresa e le banche . "Abbiamo aderito fin da subito al progetto – riferisce Andrea Caranfa, direttore generale di Cna Fermo – in quanto crediamo sia fondamentale, per chi gestisce un’attività, possedere adeguate competenze finanziarie per lavorare con maggiore serenità e consapevolezza. Ringraziamo tutti gli imprenditori che hanno partecipato, fruendo sia del percorso on line che degli approfondimenti in presenza, tenuti dai formatori Roberto Romagnoli, direttore della sede fermana di Uni.Co e Andrea Ricci, commercialista e referente Cna della zona montana".

Al seminario di chiusura sono intervenute Sabrina Ferretti, referente Banca d’Italia del progetto per le Marche e Liana Feliziani, addetta alla Divisione vigilanza della sede di Ancona della Banca d’Italia, oltre ai direttori Romagnoli e Caranfa e al presidente Cna Fermo Emiliano Tomassini.

"Il percorso formativo – ha spiegato Ferretti – vuole favorire un approccio pro attivo degli imprenditori verso la banca: è bene ricordare che delegare troppo o senza controllo vuol dire perdere un importante termometro della situazione finanziaria della propria impresa".

"La banca e l’impresa hanno un obiettivo comune – ha chiarito Feliziani – intendono preservare l’equilibrio di impresa o ripristinarlo in caso di difficoltà, trovando una soluzione condivisa per non arrivare ad una difficoltà conclamata. Certo, il dialogo con l’istituto di credito può non essere semplice, ma ricordiamo la reciprocità di questo rapporto: le imprese hanno bisogno delle banche non solo per i finanziamenti, e le banche hanno bisogno di imprese sane".