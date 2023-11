Imprenditrice e artista,. Adalgisa Bitti sarà alla Biennale di Milano

Imprenditrice per oltre 40 anni ma sin da giovanissima grande appassionata di arte, dopo la pandemia ha continuato a coltivare il suo desiderio riuscendo a raggiungere un sogno. E’ la storia di Adalgisa Bitti, imprenditrice di Servigliano ora in pensione che da oggi e fino a martedì 28 novembre sarà ospite della Biennale di Milano (mostra internazionale d’arte) evento che sarà presieduto da Vittorio Sgarbi, dove l’artista fermana esporrà tre delle sue opere. "Sono stata sempre una grande appassionata di arte – racconta Adalgisa Bitti – a 14 anni ho frequentato per un solo anno l’istituto d’arte di Fermo, sono stata accolta benissimo, qui ho appreso le basi dei bari stili artistici, ma poi decisi di prendere una strada diversa. Dopo aver frequentato un corso di lavorazione artistica della pelle, ho deciso di aprire una fabbrica. Con l’aiuto di mio padre ho acquistato un tomaificio e da qui è iniziata insieme a mio marito l’avventura da imprenditrice. Per oltre 40 anni abbiamo fatto borse di alta qualità lavorando anche per marchi illustri, l’impegno era pressante, non c’era molto spazio per dedicarsi all’arte, ma questo mondo mi ha sempre catturata". La svolta si fa per dire è arrivata qualche mese prima della pandemia, decisa ad andare in pensione ha lasciato l’attività ai giovani della famiglia ed è tornata alla sua passione giovanile. "Ho sempre ammirato l’arte del 800 e del 900 che io ho rielaborato a modo mio – continua Bitti –. Oggi mi diletto dipingendo in particolare ad acquarello, ma anche china, olio e carta bagnata per lo più paesaggi. Casualmente ho appreso da internet che c’era la possibilità di partecipare alla selezione per la Biennale di Milano 2023, ho voluto fare un tentativo ed ho inviato 8 foto di alcune delle mie opere, con mio grande stupore la commissione ha deciso di accettare la mia candidatura e esporrò tre opere alla Biannale. Saranno tre piccoli quadri in un mare di arte con opere di vari stili e artisti che arrivano da oltre 200 paesi, ma per me è una grande soddisfazione personale".

Alessio Carassai