Imprese, enti pubblici e comunità locali: bisogna fare squadra

L’importanza delle Comunità Economiche Locali per rilanciare un territorio è stato il tema affrontato nel corso di un convegno che si è svolto nell’auditorium Sandro Pertini (ex Mercati Coperto). L’iniziativa promossa dal circuito Sardex, in collaborazione con Solgas, Compagnia delle Opere – Marche Sud e Its Smart Academy, e patrocinato dal Comune ha messo al centro il lavoro e la necessità di rilanciare l’economia dei territori attraverso relazioni virtuose tra imprese, enti pubblici e comunità. Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha detto: "Il nostro compito è quello di metterci al fianco delle comunità per garantire un nuovo sviluppo. Le comunità economiche locali sono perfettamente in linea con le iniziative del Governo. Il Made in Italy è l’identità italiana e non solo un marchio. Nessuno ci può imitare. Il territorio fermano è un’eccellenza con il suo polo manifatturiero. La sfida che stiamo portando avanti è antropocentrica e sono fermamente convinta che la sfida che abbiamo intrapreso possa vedere la nostra Italia vincere convinti che l’Italia quando entra in partita non la ferma nessuno". Lucia Albano, Sottosegretario dell’Economia e delle Finanze ha sottolineato: "Negli obiettivi di questo Governo c’è quello di supportare le piccole e medie imprese. Il nostro impegno è quello di migliorare la produttività del nostro Paese". Sulla stessa lunghezza d’onda il governatore Francesco Acquaroli: "La nostra regione ha tantissimo da raccontare. Tantissimi sono gli imprenditori che hanno creato imprese che si sono imposte anche a livello internazione. Questo evidenzia quanto sia importante l’uomo nella crescita delle aziende. In quetso contesto così avvincente la politica deve coltivare il territorio per consentire a queste realtà di poter continuare a operare. Dobbiamo creare l’humus che agevoli la creazione di nuove aziende e quindi dobbiamo credere nei giovani. Dobbiamo dare loro le opportunità e dare loro la possibilità di essere protagonisti. Il nostro modello può attrarre nuovi investimenti perché abbiamo un’identità profonda che ci contraddistinguono fra tutti".

Vittorio Bellegamba