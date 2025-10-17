Imprese motore strategico dell’economia: "Ma servono formazione e infrastrutture"

La Commissione di studi dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Fermo, presieduta dal professor Simone Brancozzi, ha realizzato anche quest’anno lo studio sull’equilibrio economico-finanziario delle società a responsabilità limitata del Fermano con fatturato superiore a 750 mila euro. Dall’analisi dei bilanci emerge che una realtà del territorio rientra tra le dieci imprese con il miglior miglioramento rispetto all’esercizio precedente, che nel corso dell’assemblea sono sta premiate: un risultato da valorizzare davvero perché racconta la capacità del sistema locale di crescere. Su questa base si è svolta ieri nel Teatro Comunale di Porto San Giorgio la seconda edizione del Convegno economico-finanziario promosso dalla Commissione di Indirizzo dell’Ordine. Sotto la guida di Brancozzi e il coordinamento del dottor Gianluca Vita, l’iniziativa ha unito professionisti e scuole: studenti dell’I.I.S. Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio, dell’Enrico Medi di Montegiorgio e dell’Istituto Tecnico di Amandola hanno lavorato su bilanci reali affiancati dai commercialisti. Sul palco, oltre a Brancozzi e Vita, sono intervenuti la professoressa Filomena Varlotta, il dottor Niko Fonti e il dottor Stefano Sartori; presente anche l’ex alunno Luca Del Bufalo, autore di rielaborazioni dei dataset. Dopo i saluti istituzionali dei neo eletti al Consiglio Regionale delle Marche – Andrea Putzu, Fabrizio Cesetti e Paolo Calcinaro – è stata ribadita la necessità di investire nella formazione e nelle infrastrutture, nonché l’importanza di iniziative che favoriscono la conoscenza diretta del tessuto produttivo.

Nonostante i venti contrari dei conflitti internazionali e l’aumento del costo del denaro, è emersa l’immagine di un tessuto produttivo che continua a investire nel capitale produttivo e nella competitività. Il presidente dell’Ordine, Roberto Vittori, ha sottolineato il valore formativo di un percorso che avvicina i giovani alle imprese. Novità di quest’anno è stata la premiazione delle "Best Improver", riconoscimento alle aziende che nel 2023 hanno mostrato i progressi più marcati. Più che una classifica, un segnale: il territorio sa premiare chi innova e trasforma i numeri in fiducia. Il convegno si è chiuso con l’impegno a proseguire una collaborazione stabile tra scuola, professioni e imprese.A margine della presentazione è intervenuto il consigliere regionale Fabrizio Cesetti, che ha richiamato le condizioni di contesto utili a consolidare i risultati dello studio. "Molto bene se si arriverà alla reale istituzione della Zes. Si istituisca il tavolo regionale per le politiche industriali e del lavoro. Sulle infrastrutture si riparta dai progetti previsti dagli accordi sulle Aree di Crisi Complesse e si avvii una politica di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico per incentivare il turismo sostenibile", ha dichiarato. Nel suo intervento ha auspicato una rapida approvazione della Zes con risorse adeguate ed estensione dei benefici a tutti i Comuni marchigiani, misure di decontribuzione del costo del lavoro in linea con le regioni confinanti e una ripresa degli interventi infrastrutturali già tracciati, dalla A14 alla viabilità mare-monti. Un’agenda che punta su innovazione e nuove tecnologie per creare condizioni stabili a investimenti e buona occupazione nel Fermano.

Silvio Sabastiani