In 14 dai banchi alla Florida Doppio diploma

Sui banchi del liceo classico Annibal Caro e contemporaneamente anche in una scuola in Florida. Ci sono riusciti 15 studenti della scuola fermana che hanno concluso l’anno che porta verso il doppio diploma, italiano e americano, conquistando punteggi da record. Hanno portato a casa il risultato, con i punteggi più alti tra quelli conquistate da tutte le scuole d’Italia che aderiscono al progetto del doppio diploma. Grande la soddisfazione di Nelly Vittorini, la docente di inglese del liceo fermano che coordina il progetto: "E’ una iniziativa che portiamo avanti da anni e ogni volta con grande soddisfazione da parte dei ragazzi e delle famiglie. In sostanza si studia da casa nelle ore pomeridiane, seguendo lezioni che ci si organizza da soli, per approfondire l’inglese ma anche materie come psicologia, criminologia, storia americana. Il risultato è che dopo quattro anni si consegue il diploma riconosciuto in America e si parla inglese come dei madrelingua". L’impegno è di due ore settimanali, con una prova finale, ci si confronta con docenti e compagni di corso, ci si apre al mondo intero, come racconta una delle studentesse che meglio ha figurato, Jasmine Moscardelli: "E’ un po’ come se vivessimo al campus, studiamo materie diverse dalle nostre e insieme impariamo a produrre presentazioni digitali e lavori tutti in inglese. È stato bello e davvero emozionante partecipare attivamente al progetto, ho dovuto organizzarmi con lo studio, sono al quarto anno di liceo, ma alla fine tutto è andato bene e l’anno prossimo con la maturità avrò anche il diploma americano". Ci si iscrive già al prossimo anno, una ventina i ragazzi interessati al nuovo percorso, per loro ci sarà un test di ingresso a settembre.