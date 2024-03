In 600 alla Maratonina della Solidarietà

Alla Croce Verde speravano di arrivare a quota 500 iscritti per la Maratonina della Solidarietà, ma la realtà ha superato le aspettative facendo ritrovare, domenica mattina, davanti la Casa del Volontariato, quasi 600 iscritti. Una marea colorata che ha effettuato il percorso misto, su strada e sterrato, con un quotatissimo passaggio nel parco San Filippo, percorrendo gli 11 km della competitiva Fidal valevole per il Grand Prix, e della non competitiva (oltre ai 4 km della passeggiata) prima di tagliare il traguardo, tornando al punto di partenza. "Un evento incredibile – il commento degli organizzatori della Croce Verde – un grazie ai nostri volontari, all’Asd Atletico Porto Sant’Elpidio, a Cs Sport, agli Skatenaty Mountain bikers, alla Protezione Civile e all’amministrazione". Tra i maschi hanno vinto Stefano Massimi, Andrea Falasca Zamponi e Luigi del Buono; per quella femminile Caterina Cavarischia, Minerva Strazzella e Tania Marcaccio.