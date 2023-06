In aiuto agli alluvionati Il Fermano si mobilita

Spirito di solidarietà, esperienza e professionalità. Il gruppo di Protezione civile locale non è nuovo a esperienze di soccorso e aiuto in contesti difficili. E anche nel caso dell’alluvione che alcune settimane fa ha colpito diverse zone dell’Emia Romagna si è tirato indietro. Nel contesto della violenta alluvione, verificatasi in Emilia Romagna, infatti si è mobilitato anche il Team S.I.S.Ma. composto da figure impegnate nell’ambito della Protezione civile e provenienti dal Fermano e dal Piceno. Il gruppo di lavoro è stato richiesto a Faenza, una delle città più colpite dall’allauvione che ha devastato la Romagna, dall’organizzazione ’Supporto Nazionale Emergenze’ per coadiuvare l’attività del centro di coordinamento comunale, la ricognizione dei danni tramite apparecchiature tecnologiche e la gestione in sicurezza dei cantieri di lavoro.

Il contingente marchigiano, diretto dal fermano Francesco Lusek, si sta alternando su due turni da quattro giorni ciascuno ed è composto da Sergio Francesconi, Barbara Callarà, Micaela Luca, Marco Troiani, Pio Lolli e Nicola Palazzese, ognuno di loro mette a disposizione un’esperienza professionale pluriennale nell’ambito dell’emergenza.

Il trasporto di strumentazioni e operatori viene garantito dalle associazioni Bussi Soccorso e Croce Verde di San Benedetto del Tronto.