In arresto per violenza sessuale, ma era in giro

Nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per una duplice violenza sessuale, se ne era andato dalla sua abitazione. La cosa, però, non è sfuggita ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fermo, che lo hanno denunciato per evasione alla Procura della Repubblica. Ulteriormente nei guai è finito un 27enne fermano, già indagato per il reato di violenza sessuale, commessa a Civitanova nei confronti di due ragazze la mattina del 16 agosto 2024. Il giovane fermano si trovava nei pressi del sottopasso del lungomare nord di Civitanova Marche e, alla vista della due ragazze, di cui una minorenne, si era scagliato contro di loro, palpeggiandole violentemente nelle zone intime ed in più punti del corpo. Il 27enne aveva poi mostrato i genitali alle vittime e simulato un atto di masturbazione, per poi scappare e dileguarsi su una bicicletta per le vie cittadine. Entrambe le vittime si erano rivolte alla stazione dell’Arma del posto e avevano denunciato l’accaduto. I carabinieri, dopo un’indagine lampo, avevano arrestato il responsabile intorno alle 19 dello stesso giorno. L’attività, svolta anche attraverso l’esame dei testimoni e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, avevano consentito di individuare il responsabile e richiedere all’autorità giudiziaria l’emissione della misura cautelare. L’arrestato, che dovrà rispondere dei reati di violenza sessuale e violenza sessuale aggravata su minore, era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le due ragazze non avevano riportato lesioni. Nonostante fossero scosse e traumatizzate dall’evento, avevano saputo fornire una dettagliata descrizione dell’aggressore che, unita agli elementi emersi dall’analisi del sistema di video sorveglianza cittadino ed alle informazioni acquisite sul campo dai carabinieri, avevano consentito in poco tempo individuare e identificare il molestatore, scoprendo che, il giovane già in passato, si è reso responsabile di episodi analoghi.

Sempre a seguito dei controlli degli uomini dell’Arma, a Montegranaro, i militari del posto hanno denunciato una 48enne italiana, residente a Porto Sant’Elpidio. La donna, sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare, è risultata assente dalla sua abitazione. In un caso simile, a Porto Sant’Elpidio, i carabinieri hanno denunciato per evasione un 23enne tunisino. Anche lui, nonostante fosse sottoposto a misure restrittive in base a un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Rimini per i reati di rapina e furto di un monopattino elettrico commessi in Romagna a luglio 2024, non era presente in casa.

