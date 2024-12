In arrivo 25mila euro di fondi ministeriali per il parco sportivo

Grazie al finanziamento speciale del Ministero dello sport, sarà istallato un nuovo parco fitness dedicato al benessere psicofisico nell’area verde in via Archimede a Piane di Montegiorgio. L’Amministrazione aveva partecipato tempo fa ad un bando del Ministero dello sport per incrementare le attrezzature dedicata alle attività sportive nei parchi pubblici cittadini e finalmente è arrivata la notizia che il Comune di Montegiorgio è stato ammesso a finanziamento. "Quando abbiamo appreso del bando – spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Alan Petrini – ci siamo subito interessati al progetto. Nella primavera dello scorso anno abbiamo attrezzato presso il Parco del Tignio nel capoluogo, una serie di attrezzi ginnici ad uso pubblico, che sembrano aver trovato gradimento fra i giovani e frequentatori dello stesso, pertanto abbiamo deciso di riproporre qualcosa di simile anche a Piane di Montegiorgio". L’Amministrazione ha quindi redatto un progetto che seguendo le direttive del bando, sembra aver colto lo spirito dell’iniziativa. "La Regione Marche ci ha recentemente comunicato che il nostro progetto si è piazzato al sesto posto a livello nazionale e al primo posto nella graduatoria regionale – conclude Petrini –. Pertanto siamo stati accreditati con un finanziamento di 25.000 euro che serviranno per riqualificare l’area verde in via Archimede a Piane di Montegiorgio, sempre molto frequentate nella stagione estiva, qui verranno istallate delle nuove macchine con un parco fitness aperto al pubblico con macchine semplici e funzionali dedicate al benessere".

a.c.