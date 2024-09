In arrivo anche Dargen D’Amico

Non solo la Notte +Rosa della riviera marchigiana, con una affascinante Clara e con il dj Nicola Pigini che hanno fatto ballare e cantare il pubblico delle grandi occasioni che ha gremito Piazza Garibaldi, ma l’intera settimana di concerti e musica di vari generi che hanno fatto da preludio all’evento conclusivo di sabato scorso, hanno visto la città invasa da migliaia e migliaia di persone. In tantissimi si sono ritrovati in Piazza Garibaldi per ascoltare Alfa, Il Tre, le cantanti che hanno impazzato negli anni ’90 e che si sono presentate in grande spolvero. Invasa anche Piazza F.lli Cervi alla Faleriense, per l’anteprima della Notte+Rosa con il multi tributo ai più importante gruppi rock della storia della musica internazionale. Gettonatissimi anche gli eventi musicali collaterali di sabato scorso, distribuiti nei vari quartieri. Solo commenti pieni di orgoglio per gli amministratori comunali e per il direttore artistico dell’evento, Nevio Russo, per il pienone di pubblico che ha premiato anche le scelte artistiche fatte. I tre cantanti tutti provenienti dal Festival della canzone italiana di Sanremo, che sono stati assoluti protagonisti delle serate clou e, come era nelle attese degli organizzatori, hanno richiamato un pubblico di giovani e giovanissimi entusiasti. Neanche il tempo di archiviare la sbornia di musica e di folla, e di godere della soddisfazione per aver centrato l’obiettivo di far divertire residenti, turisti, gente di tutto il circondario e oltre, che si profila già un altro concerto che, di sicuro, saprà regalare alla città un altro bagno di folla cantante: il 7 settembre, infatti, arriva in Piazza Garibaldi, Dargen D’Amico. Un altro big dell’ultimo festival di Sanremo, già giudice di X Factor, che ha previsto una tappa del suo tour a Porto Sant’Elpidio (l’unica nelle Marche). Nota ormai in tutta Italia come città del FantaSanremo, stando al viavai di artisti che in gara al festival, la città di Porto sant’Elpidio mantiene un legame con la kermesse sanremese visto che continua a ‘pescare’ dal cast dell’ultima edizione. E intanto, si allunga l’elenco degli artisti che si sono esibiti in città da maggio ad oggi: Er Piotta, i Tiromancino, gli Zero Assoluto, e poi i tre della settimana +Rosa, Alfa, Il Tre e Clara, in attesa di Dargen D’Amico e di scoprire chi animerà la festa patronale di ottobre. Nella serata di sabato sono state anche premiate le vetrine colorate e addobbate in rosa più votate nell’ambito del contest legato alla Notte +Rosa.

m.c.