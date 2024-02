In arrivo maxi murales in piazza. A realizzarlo sarà l’artista Pasquini

I festeggiamenti per i 10 anni di attività del Centro Giovanile Casette sono fissati dal 18 al 24 marzo, ma sabato 2 marzo è prevista l’ anteprima: la street artist Alice Pasquini inizierà realizzare un murales (alto 15 m, largo 5m), sulla parete di un palazzo privato che si affaccia su Piazza Mazzini, la stessa che è al centro del progetto di riqualificazione del festival Casette On promosso dal Centro Giovanile, che vivrà la fase 2 in concomitanza con il decennale.

"Il murales darà nuova luce e caratterizzerà la piazza. Il progetto partecipato è stato realizzato dalle architette Ludovica Medori e Giorgia Pierleoni, abbiamo partecipato, vincendolo, a un bando della Regione, insieme al Comune – spiega Loretta Morelli dell’impresa sociale EraFutura che gestisce il centro giovanile voluto e sostenuto dalla famiglia Della Valle – ragionando, con la cittadinanza, sulla piazza del futuro". E il Comune sta facendo la sua parte: "Per noi è stimolante portare avanti la riqualificazione di Piazza Mazzini e dell’area dell’ex consorzio con altri partner. Nei prossimi giorni – affermano il sindaco Alessio Pignotti e il suo vice, Roberto Greci – formalizzeremo un incarico a tecnici del posto (che hanno già studiato la situazione) per elaborare un progetto. Abbiamo già posto le basi per un intervento utile a muovere i primi passi e dare una svolta a questo spazio. Partire con un’idea condivisa è un buon viatico per il prosieguo". Intanto il progetto sarà presentato a Bruxelles il 10 aprile dalle due architette che porteranno Casette d’Ete e l’idea del Centro Giovanile in un contesto europeo in una iniziativa sostenuta dalla Commissione europea. Per il decennale, il Centrosta mettendo a punto un ricco programma.

Mc