In auto cocaina, eroina e bilancino di precisione. Spacciatore arrestato

Uno spacciatore in manette, quattro consumatori segnalati e droga sequestrata. E’ questo il bilancio dell’attività dei carabinieri per contrastare lo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Grazie a un lavoro d’intelligence incessante, seguito da operazioni sul territorio, i militari del Comando provinciale di Fermo hanno ottenuto risultati importanti per arginare il fenomeno droga.

I carabinieri di Monte Urano hanno arrestato un 49enne marocchino. L’uomo, fermato a bordo di un’auto e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di modica quantità di cocaina suddivisa in due dosi e circa 10 grammi di eroina, nonché un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento delle dosi.

Per quanto riguarda le operazioni di contrasto al consumo di droghe, a Torre San Patrizio, i militari del Radiomobile della Compagnia di Montegiorgio hanno segnalato alla prefettura un 37enne marocchino. Il nordafricano, controllato in orario notturno mentre era alla guida della sua vettura è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. In suo possesso è stata rinvenuta una dose di cocaina. Unitamente alla sostanza sequestrata gli è stata ritirata anche la patente di guida.

Sempre i carabinieri, stavolta a Porto Sant’Elpidio, hanno segnalato un 29enne tunisino, trovato in possesso di cocaina mentre si trovava nella piazza centrale. Infine, ancora a Monte Urano, i militari dell’Arma hanno segnalato alla prefettura un 22enne del Bangladesh e una 25enne italiana, entrambi trovati in possesso di sigarette confezionate artigianalmente con tabacco e marijuana.

I carabinieri sottolineano l’importanza di un approccio integrato che coinvolga anche attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione nelle scuole e nelle comunità locali, al fine di rafforzare la consapevolezza sui rischi legati all’uso di droghe. L’invito ai cittadini è di collaborare attivamente fornendo informazioni utili e contribuendo così a tutelare maggiormente il territorio.

fab.cast.