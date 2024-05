In auto con coltello, bastone e droga: ed era un sorvegliato speciale

Viaggiavano in macchina con un coltellaccio da cucina, un grosso bastone e quattro palline di droga. I due però non erano sfuggiti all’occhio attento della polizia che, oltre a rinvenire le armi e la droga, avevano scoperto che a bordo si trovava un 58enne di Fermo che aveva violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Per lui erano scattate le manette, per l’altro, che si trovava alla guida dell’auto, la denuncia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Per gli stessi reati, a conclusione delle indagini, entrambi sono stati rinviati a giudizio. I fatti si erano consumati a Lido Tre Archi dove, lungo la Statale Adriatica, gli uomini della questura avevano intercettato una BMW X3 con a bordo i due uomini, entrambi pregiudicati. Il passeggero, inizialmente aveva fornito agli agenti false generalità ma era stato subito riconosciuto in quanto noto pluripregiudicato della zona. L’uomo era apparso nervoso e i poliziotti, considerata la situazione e ritenendo che il 58enne nascondesse qualcosa, avevano deciso di effettuare una perquisizione personale e veicolare. Operazione che aveva dato esito positivo, consentendo di rinvenire all’interno del portabagagli dell’auto un coltello da cucina e un bastone di grosse dimensioni nonché, occultate addosso al passeggero, ben 4 palline termosaldate di cui due contenenti più di un grammo di cocaina. Gli uomini della questura avevano appurato che il passeggero era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale la quale prevedeva, tra le prescrizioni imposte, il divieto di allontanarsi dal comune di residenza senza la previa autorizzazione, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non rincasare la sera più tardi delle 22 e di non uscire la mattina più presto delle 6 senza comprovata necessità e non detenere e non portare armi. Considerato, quindi, che era stata violata tale misura, l’uomo era stato tratto in arresto. Nella medesima giornata il tribunale di Fermo aveva convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Fermo. Per il conducente del veicolo era invece scattata la denuncia.

fab.cast.