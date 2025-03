In auto con droga, coltello e roncola

La polizia ha controllato e identificato un 40enne marocchino sul lungomare in quanto conduceva l’auto in modo strano. Durante l’identificazione il nordafricano ha dichiarato di non avere la patente e ha mostrato un’evidente irrequietezza, ciò ha indotto gli agenti ad approfondire il controllo. Infatti, a suo carico, vi erano numerosi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, una segnalazione per detenzione di stupefacenti per uso personale e la revoca della patente di guida. Gli agenti hanno perquisito l’uomo e la sua vettura, rinvenendo una roncola della lunghezza di 36 centimetri nascosta sotto il sedile lato guida, un coltello a serramanico nella tasca dei pantaloni, nonché un pezzo di hashish. Poiché il marocchino non riusciva a dare alcuna plausibile spiegazione al riguardo, quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntore di stupefacenti ed è stato denunciato per il porto abusivo di armi.

Sempre a Porto Sant’Elpidio, intorno alle 2 di notte, una pattuglia, transitando in via Mar Egeo, ha notato una vettura parcheggiata lontano dalle altre, in modo anomalo. Gli agenti, hanno effettuato un controllo alla targa dell’auto e hanno riscontrato che, poco prima, ne era stato segnalato telefonicamente il furto al commissariato di San Benedetto del Tronto. I poliziotti hanno contattato immediatamente il proprietario della vettura, che ha chiesto di affidare la vettura a un soccorso stradale in attesa di formalizzare la denuncia per poi recarsi il giorno seguente per ritirarla.

Continuano a tutto campo i controlli delle Volanti della Questura di Fermo, in ausilio, anche personale della Squadra Mobile e dell’Anticrimine.