In auto con droga e coltello. Pusher aggredisce i poliziotti

Quando avevano visto quell’auto sospetta a tutta velocità, l’avevano inseguita e bloccata per poi effettuare un controllo della conducente e del passeggero. Quest’ultimo, dopo aver aggredito i poliziotti anche con l’utilizzo di un coltello, era stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga, quindi arrestato. Nei guai era finito un tunisino di 31 anni che, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio. Il nordafricano dovrà ora comparire alla sbarra per essere processato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto era accaduto quando gli agenti avevano notato una vettura percorrere le vie cittadine di Porto Sant’Elpidio a forte velocità e che stava effettuando manovre pericolose. Insospettiti dalla condotta dell’automobilista, i poliziotti avevano deciso di seguire l’auto per procedere al controllo e alla successiva contestazione degli illeciti amministrativi al codice della strada. Fermato il veicolo gli uomini della questura avevano constatato che alla guida della vettura vi era una donna italiana di 40 anni, mentre sul lato passeggero un 30enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine.

Alla richiesta dei poliziotti di esibire i documenti, il tunisino si era mostrato fin da subito insofferente al controllo e aveva rifiutato anche di fornire le proprie generalità. E come se non bastasse, prima aveva cercato di chiudersi in auto e successivamente, di tutta risposta, era sceso dal veicolo e aveva colpito i poliziotti con calci e pugni, tanto da cadere lui stesso a terra, trascinando gli agenti al suolo. Era scoppiata così una violenta colluttazione e, mentre gli agenti cercavano di bloccarlo, il giovane tunisino aveva estratto dalla tasca del pantalone un coltello a serramanico. A quel punto aveva cercato di aprilo per utilizzarlo contro i poliziotti ma un agente, con un gesto fulmineo, era riuscito a bloccarlo e disarmarlo. Dopo averlo immobilizzato con non poca fatica, il 30enne era stato subito perquisito sul posto e nel piccolo marsupio che aveva addosso erano state rinvenute 30 dosi di cocaina racchiuse in cellophane termosaldate del peso complessivo di circa 25 grammi, un sacchetto in cellophane contenente eroina per circa tre grammi, altra sostanza di tipo hashish e circa 500 euro in banconote di piccolo taglio.

Sulla base di quanto accertato, il nordafricano era stato tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, il gip aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per la spiccata pericolosità.

Fabio Castori