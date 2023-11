In biblioteca i laboratori per bambini

Approvato dalla Giunta municipale lo svolgimento di laboratori per bambini nei locali della sezione ragazzi della Biblioteca Civica “Gino Piero” di Porto San Giorgio. I laboratori sono finanziati dal “Sistema bibliotecario regionale, sostegno a progetti di rilievo regionale per la promozione della lettura nelle biblioteche del territorio marchigiano annualità 2023 e 2024. La Giunta municipale di Porto San Giorgio prende atto che il progetto inviato alla Regione Marche ha come titolo “BiblioBambini & BiblioRagazz”i vista la deliberazione “Approvazione svolgimento laboratorio per bambini “La magia delle parole” nella sezione tragazzi della biblioteca civica e considerato che la cooperativa MuseiOn ha proposto per tema “Leggendo e costruendo” due laboratori: il primo: “L’Autunno e le Api, Storie e curiosità di piccoli insetti che lavorano sempre”; il secondo: “Halloween non fa paura”. Precisa che i laboratori sono destinati a bambin i dai 7 ai 12 anni e si svolgeranno nella sezione ragazzi della biblioteca.