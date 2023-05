In bici a bordo lago per tre chilometri

Il turismo pensato per essere vissuto in maniera lenta e solidale, all’interno di un ambiente pieno di fascino e tranquillità. Si chiama ‘Progetto Inclusivo Marche Sud’, presentato ieri sul lago di San Ruffino a cavallo fra i comuni di Amandola e Monte San Martino, iniziativa realizzata a più mani che possiede enormi potenzialità sotto il profilo turistico e sociale e, cosa non trascurabile, il lago di San Ruffino sta riscoprendo tutta la sua vocazione di promozione del territorio, una vera oasi naturalistica dove godere il territorio e le sue eccellenze.

A presentare tutto, i tanti protagonisti dell’iniziativa: il sindaco di Monte San Martino Matteo Pompei; l’assessore di Amandola Piergiorgio Lupi; la consigliera regionale Maria Lina Vitturini; per l’agriturismo Vecchio Moro Marco De Luca; per la società Reemove Mattia Bonanome, il presidente dell’Amnil Marche Marcello Luciani, per la cooperativa ArteMista Lucia De Colle e la presidentessa della Discover Marche Anastasia Nicu. Proprio quest’ultima ha costituito a borgo lago un punto di noleggio di E-bike sociali che sarà aperto da maggio a ottobre. "Un progetto che si presenta come una grande scommessa – commenta Matteo Pompei –, ma dall’enorme potenziale, parliamo di servizi alla persona, ma anche di turismo e promozione del territorio". Con tanto entusiasmo i vari soggetti hanno illustrato le poliedriche sfaccettature del progetto che potrebbe interessare: scuole, associazioni, famiglie, attività di formazione e molto altro ancora.

"Tutti hanno dato il meglio - dichiara Anastasia Nicu – per far partire questo progetto. Sfruttando il percorso a bordo lago di circa tre chilometri da qui fino al parco dei cervi, i visitatori potranno ammirare il lago e godersi la bellezza di una passeggiata in bici speciali. Un servizio di svago per persone con disabilità, anziani o famiglie che vogliono portare i bambini a fare un giro".

La società Remoove ha portato otto mezzi per assolvere alle più svariate funzione: bici per il trasporto di persone in carrozzina, tamdem a tre ruote e molto altro. Anzi proprio qui sarà aperto anche un Test point per chi volesse studiare soluzioni personalizzate per la realizzazione di bici speciali dedicate al pubblico, si svolgeranno anche laboratori e animazione di lettura per bambini. I costi di noleggio sono: 20 euro per un’ora, 45 euro per mezza giornata, 80 euro per l’intera giornata e uno sconto speciale per le associazioni convenzionate. Per info 340-4070945. Alessio Carassai