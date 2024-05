In bici con la Fiab per l’ambiente: "Gravi ritardi per il ponte sul Chienti"

Bimbi in bici ma separati dal Ponte che non c’è: torna la manifestazione promossa da Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. "Ieri – spiegano gli organizzatori – si è pedalato sul lungomare di Porto Sant’Elpidio con Legambiente, mentre oggi il divertimento si sposta al Varco sul Mare a Civitanova con Civitanova GreenLife. Il primo giorno il tema è stato l’educazione ambientale con i biologi marini dell’evento ’Spiagge e Fondali Puliti’, mentre oggi sarà il turno dell’educazione stradale". E’ una unione di fantasia, avvertono però dalla Fiab: "Queste due città, vicine, limitrofe, unite in tante attività produttive e culturali, sono ancora tanto lontane per ragazzi e famiglie che non possono trovarsi pedalando. Allo stato attuale transitare in bicicletta lungo la statale per muoversi da una città all’altra significa rischiare la vita. Non lo fanno i nostri ragazzi, quindi, ma non lo fanno neanche i cicloturisti. Il ponte sul fiume Chienti è uno degli ultimi ancora mancanti lungo la Ciclovia Adriatica e ciò che più preoccupa, è il ritardo che si sta accumulando per la realizzazione dell’opera. Il 15 maggio sarebbe dovuta esserci la chiusura lavori, ma finora si è spesa una piccolissima percentuale dei 4,5 milioni di euro disponibili. Il finaziamento al 31 dicembre 2025 arriva a scadenza e, se l’opera non è realizzata, si perdono i fondi. Sono trascorsi ormai due mesi da quando assessori e consiglieri regionali si recarono proprio sul Chienti per avvisare gli amministratori di Civitanova e Porto Sant’Elpidio che avevano revocato l’incarico alla ditta che si rifiutava di avviare i lavori; stranamente entusiasti nel dare una tale notizia. Ma da allora non si hanno più novità. Siamo ancora senza impresa? I lavori quando partiranno?"