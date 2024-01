In bici fino ad Auschwitz: "Così dico no alla Shoah"

Ha inforcato la sua bici gravel, adatta per un viaggio lungo 1400 km, con partenza da Porto Sant’Elpidio, attraversando regioni, le Alpi, diversi Stati (Italia, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca) affrontando le più svariate condizioni climatiche, fino all’arrivo, in Polonia, la destinazione che si era dato l’elpidiense Matteo Cantarini, 47 anni. "Ho voluto raggiungere in bici – racconta – i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau, percorrendo lo stesso tragitto al quale, durante la Shoah, erano costretti i deportati che venivano condotti nei lager nazisti". Erano luoghi che Cantarini aveva già avuto occasione di visitare in un viaggio precedente e ne era rimasto particolarmente colpito "anche perché il periodo della Shoah è di grande interesse per me. Quando sono andato la prima volta, mi ero ripromesso di tornarci e, appunto, di darmi questa meta, ripercorrendo il tragitto dei deportati ai campi di sterminio. Per questo, definisco questa esperienza come il ‘viaggio della memoria’. Arrivato davanti ai cancelli, mi sono limitato a restare lì davanti per quasi mezz’ora e poi me ne sono andato". Un viaggio così lungo (gli ci sono voluti 10 giorni e altrettante tappe, mentre il rientro l’ha fatto in aereo) Cantarini non lo aveva mai fatto e ha voluto affrontarlo in solitaria. E non ha neanche scelto la strada ‘facile’. "Il 90% dell’itinerario pianificato, l’ho percorso su piste ciclabili, strade secondarie, sterrate - afferma Cantarini, appassionato di ciclismo anche se non corre più a livello competitivo, oggi tecnico formatore federale della Fip – e questo mi ha permesso di apprezzare luoghi e paesaggi". "Ho trovato il clima mite, la nebbia, la neve, la pioggia: tutto sopportabile – prosegue - ma faticoso e, anche per questo, ancora più bello e avventuroso. Arrivato a destinazione, la commozione è stata intensa. Un’esperienza emotiva molto forte. L’idea di partire? M’è venuta nella ricorrenza degli 80 anni del rastrellamento nel ghetto ebraico di Roma, ottobre 1943". Un ‘viaggio della memoria’ avvenuto a novembre per il quale Cantarini, pochi giorni fa, è stato ricevuto in Comune dove il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore allo sport, Enzo Farina, oltre a complimentarsi con lui "per l’impresa sportiva, perché percorrere 1400 km in pochi giorni richiede uno sforzo non indifferente, e per aver scelto una destinazione carica di significato" gli hanno consegnato un attestato di benemerenza.

Marisa Colibazzi