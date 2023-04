‘In cammino con Roberto’ "Teniamo vivo il suo nome"

Coinvolgimento che cresce sostenuto dall’amore per il ricordo che continua a vivere. E’ quanto si respira ogni anno al pranzo sociale organizzato dall’associazione Onlus ‘In cammino con Roberto Straccia’ tenutosi domenica scorsa al ristorante ‘Villa Montotto’ di Monterubbiano. L’associazione è stata fondata nel 2014 per volontà della famiglia Straccia e dei tantissimi amici di Roberto che in questi anni non hanno mai lasciato sola la famiglia dell’amico di sempre che continua a vivere in ogni iniziativa e occasione di incontro. Tante sono infatti state negli anni le iniziative organizzate dall’associazione, a sostegno dei giovani studenti, appassionati di sport e amanti del vero senso dell’aggregazione. Presieduta da uno degli amici storici di Roberto, Marco Vesprini, l’associazione ha già stilato il calendario degli appuntamenti 2023 che si aprirà a giugno. "E’ bellissimo vedere come l’associazione cresca in coinvolgimento di anno in anno – dice Vesprini – grazie anche a chi non ha mai conosciuto personalmente Roberto, ma solo attraverso i suoi pensieri, i suoi sogni e la sua volontà nei vari aspetti della vita, che è ciò che l’associazione semplicemente promuove". "Difficile per me e la mia famiglia raccontare quello che per noi rappresenta il gruppo dell’associazione – dice Mario Straccia – sempre pronto ad organizzare, promuovere e fare delle idee ereditate da Roberto, occasioni concrete di crescita collettiva. Basterebbe questo per ringraziarli – conclude – ma non è così. Il mio ringraziamento più grande agli amici di Roberto, fondatori dell’associazione che porta il suo nome, è nella certezza siano divenuti parte della nostra famiglia".

Paola Pieragostini